Бердыев: «Понимание того, как исправлять ситуацию, есть, но нужно время»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение своей команды от «Амкара» (0:1) в матче 12-го тура РФПЛ.

«Повторяем одну и ту же ошибку: потеря концентрации. С „Уралом“ так было, сегодня. Одна атака – один гол. Есть проблемы в позиционной атаке, мы над этим работаем. Надеюсь, все будет хорошо.

Понимание того, как исправлять ситуацию, есть, но нужно время. Это организация обороны, мы повторяем одни и те же ошибки. Есть травмированные Камболов и Кузьмин, которых не хватает. Есть игроки, повторяющие одни и те же ошибки, и я вынужден их ставить».

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