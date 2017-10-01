Система видеофиксации гола ошибочно определила взятие ворот в матче Лиги 1

Во время матча чемпионата Франции произошла курьезная ситуация.
Автоматическая система взятия ворот, которая призвана упростить арбитрам жизнь, как оказалось, порой может ее и усложнить. В одном из эпизодов поединка 8-го тура Лиги 1 между «Ренном» и «Каном» данная система ошибочно зафиксировала то, что мяч пересел линию ворот гостей, хотя на самом деле этого не случилось.
Арбитр сперва гол засчитал, но после разбирательств и споров пересмотрел свое решение и отменил взятие ворот.
Напомним, что в другом матче тура при обрушении ограждения на трибуне пострадали болельщики.
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