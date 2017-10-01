«Рейнджерс» готовит иск к «Бенфике»

Боссы «Глазго Рейнджерс» намерены подать на «Бенфику» в суд.

Дело в том, что между командами было запланировано проведение товарищеского матча в Канаде (6 октября), однако португальский клуб после сокрушительного поражения от «Базеля» в Лиге чемпионов отказался от участия в поединке.

В шотландском клубе разозлены подобным поведением «орлов», ведь многие болельщики уже приобрели билеты не только на игру, но и на самолеты, и готовят к «Бенфике» иск.

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