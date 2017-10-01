ФИФА может запретить Испании участвовать в чемпионате мира

ФИФА может лишить сборную Испании права сыграть на чемпионате мира в России.

Сегодня в Испании состоится референдум о независимости Каталонии. Если данная область будет признана независимой, то руководство Ла Лиги, по слухам, готово исключить «Барселону» из чемпионата Испании. Данное решение может быть расценено ФИФА как «незаконное вмешательство правительства в футбол», что может повлечь за собой отстранение сборной Испании от турниров под эгидой организации.

Отметим, что для прямого попадания в финальную часть чемпионата мира испанцам достаточно набрать четыре очка в двух оставшихся встречах отборочного турнира.

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