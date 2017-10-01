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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Жервиньо: «Играть с Тотти в одной команде - это как иметь дополнительную медаль»

сегодня, 09:50

Бывший нападающий «Ромы» Жервиньо, ныне выступающий в Китае, вспомнил об игре с экс-капитаном «волков» Франческо Тотти:

«Все знали, что рано или поздно Тотти завершит карьеру, но он мог бы поиграть и подольше. Конечно, видеть „Рому“ без Тотти странно, но нужно смотреть вперед.

Я горд тем, что мне довелось разделить с ним столько чудесных моментов, я все еще благодарю его за все, что он сделал для меня. Играть с ним в одной команде - это как иметь дополнительную медаль. Я скучаю по такому одноклубнику».

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Klose_Miro
сегодня в 10:08
Это как быть шейхом и иметь личного верблюда.
Дмитрий Аександров
сегодня в 10:02
Хорошо, что Тотти больше не играет.
Но навредить "Роме" ему, все таки, удалось.
Из-за него из клуба ушел Спалетти.
Но "Интеру" повезло с тренером.
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