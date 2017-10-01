Джон Барнс: «„Ливерпуль“ не должен держаться за Эмре Джана»

Легенда «Ливерпуля» Джон Барнс заявил, что мерсисайдцы не должны предлагать новый контракт Эмре Джану.



«Все говорят: дайте ему тот контракт, который он желает, иначе он уйдет в „Реал Мадрид“, или в „Барселону“. Но этого не произойдет, он там просто никому не нужен», - критикует Джон Барнс. «Клуб должен быть заинтересован в тех игроках, которые хотят выступать за „Ливерпуль“. И далеко не факт, что Джан найдет себе более лучшую команду, чем имеет сейчас».



Ранее сообщалось, что Эмре Джаном интересуется туринский Ювентус.

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