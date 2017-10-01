Калитвинцев: «Будем работать над обороной, над атакой и над другими компонентами»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился мнением о матче с «Локомотивом», в котором его команда потерпела разгромное поражение:

«В начале игры мы очень низко сели в штрафную площадь. Это или какая-то боязнь, или соперник слишком агрессивно начал игру. Мы быстро пропустили. План на игру был другой. После первого тайма при счёте 0:2 не было смысла отходить назад, стали искать счастья у чужих ворот, оголили тылы, могли ещё пропустить, но могли и забить.

Мы некачественно сыграли в обороне, но в перерыве на матчи сборных будем работать и над обороной, и над атакой, и над многими другими компонентами.

Совру, если скажу, что место в таблице на нас не давит. Но надо не обращать внимания на таблицу, надо готовиться к каждой игре. Мы понимаем, где находимся».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте