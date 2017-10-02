Конте: «Я ежедневно чувствую обязательство защитить титул»

Наставник «Челси» Антонио Конте отметил, что титул чемпиона в Италии защитить гораздо проще, чем в Англии:

«Я чувствую обязательство защитить титул каждый день, но это очень сложно — для любой команды чемпионата.

Мы завоевывали чемпионство с „Ювентусом“ и я ожидал серьезной конкуренции со стороны „Милана“, но они предпочли продать Златана Ибрагимовича и Тиаго Силву в ПСЖ, так что стали слабее. Да, получение второго титула подряд не было простой задачей, но все равно проще, чем здесь. В Англии играют большие команды, а в этом сезоне они стали еще сильнее».

Напомним, в последнем туре АПЛ лондонцы уступили «Манчестер Сити».

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