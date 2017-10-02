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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Головин отправится в расположение сборной России

сегодня, 10:47

Полузащитник ЦСКА Александр Головин получил травму голеностопа в матче с «Уфой», но все-таки отправится в расположение сборной России. Об этом сообщил врач национальной команды Эдуард Безуглов.

Медицинские сотрудники сборной оценят состояние 21-летнего футболиста и примут решение о его дальнейшем восстановлении.

Напомним, что 7 октября сборной России предстоит встретиться с Южной Кореей в товарищеском матче, а 10 октября — с Ираном.

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Все комментарии
Адвокат 76
сегодня в 11:51
Ну всё, теперь в сборной травмированными инвалидами играть будем, совсем мозгов нет что ли.
Майкл59ru
сегодня в 11:29
Обратно в ЦСКА его принесут на носилках )
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:26
В товарнике могли бы обойтись и без него. Жаль парня.
4ever Ars
сегодня в 11:16
Зачем? в никому не нужных товарняках играть?
Лечился бы спокойно уже...
старина
сегодня в 11:15
Зачем?Пускай лечится,у коней итак полно травм,скоро наполнят лазарет не меньше,чем Спартак
drug01
сегодня в 11:10
Парню необходим перерыв! Совсем заездили игрока!!!!!
nikoladolgov
сегодня в 11:05
А кто это такой ? Он из Уфы ?
ОЛЛС
сегодня в 11:00
Зачем? Ему поправиться надо!!!! Совсем обалдели,что даже натурализованные не помогают!
cska1948
сегодня в 10:52
Что, отправили добивать парня?
Казанский
сегодня в 10:49
Врачам ЦСКА не доверяют?((
Павел Амурский
сегодня в 10:48
Зря он убивает свое здоровье.
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