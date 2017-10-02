Головин отправится в расположение сборной России

Полузащитник ЦСКА Александр Головин получил травму голеностопа в матче с «Уфой», но все-таки отправится в расположение сборной России. Об этом сообщил врач национальной команды Эдуард Безуглов.

Медицинские сотрудники сборной оценят состояние 21-летнего футболиста и примут решение о его дальнейшем восстановлении.

Напомним, что 7 октября сборной России предстоит встретиться с Южной Кореей в товарищеском матче, а 10 октября — с Ираном.

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