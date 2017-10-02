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Стржалковский: «Кандидатуры Рахимова и Кирьякова „Динамо“ не предлагаются»

сегодня, 19:52

Глава ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский прокомментировал работу у руля команды Юрия Калитвинцева, а также опроверг информацию о том, что «бело-голубых» могут принять Сергей Кирьяков или Рашид Рахимов.

«Если я сказал, что команда могла бы играть лучше, это и есть оценка работы тренера. Но всегда присутствует очень тонкий момент. Помню, когда „Динамо“ меняло тренера по 4-5 раз в год, и ни к чему хорошему это не приводило. Калитвинцев работает по контракту и в случае необходимости замены любого сотрудника клуба, если это не критический или криминальный случай, руководитель должен иметь ответ на вопрос – кто и на каких условиях может прийти на замену, чтобы дело в целом не пострадало. Пока могу сказать, что в этом случае внутренняя работа над собой ни у меня, ни у Муравьева (гендиректор клуба) не закончена. Всему требуется время. Мы поиск тренера не ведем, но, подчеркиваю, по всем руководящим кандидатурам надо всегда понимать – кто может заменить, иметь „скамейку запасных“.

Напомню только, что еще год назад те же болельщики с жаром отстаивали необходимость того, чтобы Калитвинцев остался на своем посту. Теперь, после каждой неудачной игры, раздаются голоса, которые хотят крови главного тренера. Тем не менее, понимаю эту озабоченность. Думаю, что принимать решения надо взвешенно и рационально, и так, чтобы любые замены могли быть на пользу клуба, а не наоборот, как это часто бывало в истории того же „Динамо“. 

Что касается Рахимова и Кирьякова, то эти кандидатуры „Динамо“ не предлагаются».

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Все комментарии
Napoleon Bonapart ответил Vladimir808
сегодня в 20:49
Vladimir808:
Вчерашняя игра, это сущий позор!!!
Владимир, после такого кошмара, уважающий себя тренер, сразу же пишет заявление, а этот, еще и рассуждает о том, как он будет исправлять ошибки. А ведет он себя, так, потому что помнит, как работал Кобелев, которому все прощали, а в итоге, он еще и неустойку вытребовал. Только БЕРИЯ на них нужен!!! Да, где же его взять.... Но, Владимир, ты не думай, и среди наших, так называемых болельщиков, есть такие, которые согласны терпеть этого......
Борисыч1
сегодня в 20:47
Взвешенная позиция Руководства радует. Если менять, то на лучшего.
Vladimir808 ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 20:43
Napoleon Bonapart:
Привет, Владимир! Судя по всему, ничего у нас не поменяется, так и будем переживать очередной ПОЗОР. Жаль, что на Сокере, нельзя ругаться....
Вчерашняя игра, это сущий позор!!!
Napoleon Bonapart ответил Vladimir808
сегодня в 20:41
Vladimir808:
Привет, Виктор! Много матчей посмотрел в РФПЛ, согласен с Вами. СКА и Тосно по игре поинтереснее смотрятся.(((
Привет, Владимир!
Судя по всему, ничего у нас не поменяется, так и будем переживать очередной ПОЗОР. Жаль, что на Сокере, нельзя ругаться....
alexamit ответил Vladimir808
сегодня в 20:40
Vladimir808:
Он же ...генерал, да еще питерский... как его уберешь?(((
Ну да,на питерских управы нет.Они рулят миром и израилем.
Vladimir808 ответил alexamit
сегодня в 20:39
alexamit:
А может убрать очередного Стржалковского?И подальше,подальше,подальше...
Он же ...генерал, да еще питерский...
как его уберешь?(((
Vladimir808 ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 20:38
Napoleon Bonapart:
Павел, привет! Павел, понимаешь, какая чувствуется неискренность!!! Он, еще и спекулирует на наших чувствах, типа- мы же сами хотели, мы же его хвалили и тд. Павел, как только, команда обеспечила себе выход в ПЛ, я сразу сказал, теперь, надо искать нового, настоящего тренера и я, НИКОГДА не молился на этого.....!!!!! Павел, извини, у меня просто нет больше сил! НИГДЕ, нет такого бардака, как у нас!!!
Привет, Виктор!
Много матчей посмотрел в РФПЛ, согласен с Вами.
СКА и Тосно по игре поинтереснее смотрятся.(((
alexamit
сегодня в 20:36
А может убрать очередного Стржалковского?И подальше,подальше,подальше...
serh62
сегодня в 20:32
Наверное бышовец опять воду мутит...ждем новое письмо от игроков)))
Vladimir808
сегодня в 20:30
Владимиру Стржалковскому.
**********************************
Мы , болельщики ФК,,Динамо", не крови ГТ хотим, а интересного, красивого,
результативного футбола. Это вообще разные вещи. А еще титулов хотим,
надо вам понимать, это прославленный в прошлом ФК.
А Вы сказали много, а по сути ничего. Ну и сказал бы прямо, что на зарплату
ЮНКалитвинцева, я могу пригласить тренера из...ФНЛ.
Вы уж там определитесь, а то банкиры на открытие стадиона Барсу
собрались приглашать, а за выход в РФПЛ премию зажали.(
А у нынешнего тренера Калитвинцева, работа провалена. Ну не вышло из
него тренера Высшей лиги, это не смертельно.
Отпустите его, прекратите мучения ФК,,Динамо"!!!
Egorium
сегодня в 20:26
Бердыева туда, когда его опять погонят из Рубина.
ЭJlvIS ответил баск
сегодня в 20:25
баск:
Это когда же Динамо меняло тренеров по 4-5 раз в год?? Вот такие люди нами руководят.. Стржалковский в этом интервью смахивает на персонажа довольно старого уже советского анекдота : "Не приходя в сознание, Генеральный секретарь ЦК КПСС приступил к исполнению своих обязанностей". Мдяяя... Совсем дело тухлое у нас.
Единственное что вспоминается, это 2005 год( Романцев-Кобелев-Воортман-Кобелев). Больше и не знаю, когда тренерская чехарда была
Napoleon Bonapart ответил баск
сегодня в 20:19
баск:
Это когда же Динамо меняло тренеров по 4-5 раз в год?? Вот такие люди нами руководят.. Стржалковский в этом интервью смахивает на персонажа довольно старого уже советского анекдота : "Не приходя в сознание, Генеральный секретарь ЦК КПСС приступил к исполнению своих обязанностей". Мдяяя... Совсем дело тухлое у нас.
Павел, привет!
Павел, понимаешь, какая чувствуется неискренность!!! Он, еще и спекулирует на наших чувствах, типа- мы же сами хотели, мы же его хвалили и тд. Павел, как только, команда обеспечила себе выход в ПЛ, я сразу сказал, теперь, надо искать нового, настоящего тренера и я, НИКОГДА не молился на этого.....!!!!! Павел, извини, у меня просто нет больше сил! НИГДЕ, нет такого бардака, как у нас!!!
баск
сегодня в 20:12
Это когда же Динамо меняло тренеров по 4-5 раз в год??
Вот такие люди нами руководят..

Стржалковский в этом интервью смахивает на персонажа довольно старого уже советского анекдота :

"Не приходя в сознание, Генеральный секретарь ЦК КПСС приступил к исполнению своих обязанностей".

Мдяяя...
Совсем дело тухлое у нас.
Napoleon Bonapart
сегодня в 20:12
Единственное положительное в словах Стржалковского то, что Кирьякова не будет. Во всем же остальном, все те же заявления, что и 2 года назад. СораДники, у кого-то, еще, остались сомнения??? Вобщем, пакуем чемоданы.... Мда, ну, а где же порядочность самого Калиты???
eaguar
сегодня в 20:00
Зря Кирьяков много что осознал в Туле .:o)
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