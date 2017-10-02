Стржалковский: «Кандидатуры Рахимова и Кирьякова „Динамо“ не предлагаются»

Глава ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский прокомментировал работу у руля команды Юрия Калитвинцева, а также опроверг информацию о том, что «бело-голубых» могут принять Сергей Кирьяков или Рашид Рахимов.

«Если я сказал, что команда могла бы играть лучше, это и есть оценка работы тренера. Но всегда присутствует очень тонкий момент. Помню, когда „Динамо“ меняло тренера по 4-5 раз в год, и ни к чему хорошему это не приводило. Калитвинцев работает по контракту и в случае необходимости замены любого сотрудника клуба, если это не критический или криминальный случай, руководитель должен иметь ответ на вопрос – кто и на каких условиях может прийти на замену, чтобы дело в целом не пострадало. Пока могу сказать, что в этом случае внутренняя работа над собой ни у меня, ни у Муравьева (гендиректор клуба) не закончена. Всему требуется время. Мы поиск тренера не ведем, но, подчеркиваю, по всем руководящим кандидатурам надо всегда понимать – кто может заменить, иметь „скамейку запасных“.

Напомню только, что еще год назад те же болельщики с жаром отстаивали необходимость того, чтобы Калитвинцев остался на своем посту. Теперь, после каждой неудачной игры, раздаются голоса, которые хотят крови главного тренера. Тем не менее, понимаю эту озабоченность. Думаю, что принимать решения надо взвешенно и рационально, и так, чтобы любые замены могли быть на пользу клуба, а не наоборот, как это часто бывало в истории того же „Динамо“.

Что касается Рахимова и Кирьякова, то эти кандидатуры „Динамо“ не предлагаются».

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