Аленичев: «Пашалич – средний игрок. А у Фернандо катастрофический процент брака»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением об игре двух полузащитников красно-белых – бразильца Фернандо и хорвата Марио Пашалича, арендованного летом у «Челси»:

«Что случилось с Фернандо, для меня загадка. Прошлогодний бразилец и сегодняшний – это два разных футболиста. Да, забил „Ливерпулю“, но я имею в виду то, как он ведёт игру. В прошлом сезоне я считал Фернандо лучшим игроком РФПЛ, а сейчас хавбек играет процентов на 20 от своих возможностей. Может быть, сказываются травмы ведущих исполнителей, с которыми раньше комбинировал опорник. Но Фернандо и сам стал очень часто ошибаться – для центрального полузащитника просто недопустимо такое количество брака. Парень должен себя привести в порядок, ведь это ключевая фигура для „Спартака“. Результаты во многом зависят от того, насколько быстро Фернандо наберёт оптимальную форму.

Может быть, у него и есть лишний вес. Но понимание игры даже в этом случае не должно пропадать. Допускаю, что у него есть лишние 1 – 2 килограмма, но тренеры в „Спартаке“ должны следить за этим и не допускать набора веса. Думаю, проблема в другом. Видно, повторю, как высок процент брака в его действиях, катастрофически высок! От Фернандо такого не ожидал.

Пашалич, на мой взгляд, средний игрок. Может, ему требуется время для адаптации, но пока не могу сказать, что это усиление, – ни для Премьер-Лиги, ни для Лиги чемпионов. Когда я впервые увидел Фернандо – а у него были 6 – 7 лишних килограммов, – то сразу сказал, что бразилец будет одним из лучших в РФПЛ. Увидел по работе с мячом, по направлениям перемещений – и угадал. По Пашаличу такого сказать пока не могу. Можно было бы подыскать более классного футболиста на эту позицию».

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