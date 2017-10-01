Ганчаренко: «Мы должны были раньше наращивать темп, чтобы забить»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко после матча с «Уфой», который состоялся в рамках 12-тура чемпионата России, поделился своими комментариями.

«Я не думаю, что дело в схеме с четырьмя защитниками, просто не хватало движения. У нас многие игроки начали двигаться только во втором тайме, когда запахло жареным. Мы должны были раньше наращивать темп, чтобы забить, а не за 15 минут до конца встречи.

Схема с четырьмя защитниками? На данный момент это идеальное сочетание. У нас много травмированных. Что касается Березуцкого, то у него травма, поэтому он был заменен в перерыве. Подробности по повреждению пока не известны. Вернблум? У него рваная рана и также не могу ничего сказать по этому поводу.

Перерыв на матчи сборных? Я думаю, что всем тренерам не нравятся паузы на матчи сборных, потому что потом необходимо всех игроков приводить в оптимальное состояние. Хотя, может, нам эта пауза поможет решить проблемы с травмированными».



Напомним, что накануне матча Алан Дзагоев получил серьезную травму.



«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

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