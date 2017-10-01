Р. Билялетдинов: «Что происходит с „Рубином“? Можно только гадать»

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал 4-е подряд поражение казанской команды со счётом 0:1. В домашнем матче 12-го тура РФПЛ команда Курбана Бердыева уступила пермскому «Амкару».

«Что происходит с командой? Надо разобраться внутри коллектива. Со стороны можно только гадать. Тот же „Амкар“ тоже проигрывал в начале чемпионата, а сейчас, посмотрите, как он взлетел! Видно было, что пермяки не растеряли своих бойцовских качеств и рано или поздно выстрелят. „Краснодар“ тогда дома был рад ничьей с командой Гаджи Гаджиева. Я неслучайно говорю об „Амкаре“, потому что соперник очень колючий.

Да, ранее „Рубин“ проиграл ещё „Уралу“ и „Ахмату“. Но в обеих встречах голы казанцы пропускали в концовках. Сложно сказать, тенденция ли это. Может быть, и стечение обстоятельств. Так или иначе, потеряно 12 очков. От пропущенных голов никто не застрахован. Но нужно ещё и забивать!»

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте