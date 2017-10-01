Семак: «С ЦСКА будет очень сложно, „Уфа“ должна показать свой максимум»

Бывший игрок ЦСКА Сергей Семак, ныне возглавляющий «Уфу», рассказал о подготовке к выездной встрече с «армейцами» в рамках 12-го тура РФПЛ:

«Работаем в привычном для нас режиме, у нас есть полноценный недельный цикл, чтобы подготовиться. После прошлой недели, когда нам пришлось сыграть два выездных матча и один матч дома, сейчас немного проще, есть возможность подготовиться в плановом режиме. Работаем, ничего нового не придумали. Трудимся, готовимся к матчу с „армейцами“. Мы понимаем, что нас ждёт очень серьёзный соперник, один из лидеров российского чемпионата последних лет. Конечно, это очень квалифицированная команда с опытом выступлений, и будет очень сложно. Но наше дело – сыграть в полную силу, насколько мы сможем, насколько мы готовы на нынешний момент.

Надо показать максимум. Естественно, в таких матчах организация, движение, борьба выходят на первый план. Будем стараться сыграть как можно лучше. А как всё сложится, результат мы не можем предугадать.

Конечно, я достаточно большой отрезок своей футбольной жизни провел в ЦСКА, для меня это не чужой клуб. В тех соревнованиях, где „армейцы“ принимают участие, естественно, переживаю за успех. Надеюсь, что на международном уровне у команды всё будет хорошо, и ЦСКА сможет выйти из группы Лиги чемпионов, шансы все для этого есть. Но в предстоящем матче это будет противостояние, и я всей душой буду переживать за нашу команду. Хочется, чтобы мы сыграли достойно».

Напомним, в прошлом туре «Уфа» с минимальным счётом победила «Арсенал» (1:0), а ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» (0:0).

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