Хонатан Виера: «Пике здесь, с нами. А значит он предан сборной Испании»

Форвард «Лас-Пальмаса» и сборной Испании Хонатан Виера поддержал своего партнёра по национальной команде Жерара Пике, который был освистан болельщиками во время тренировки сборной за то, что защитник «Барселоны» активно выступает за независимость Каталонии:

«У каждого есть своя точка зрения, и каждый имеет право на свободу мысли. Если он придерживается этого, мы должны уважать его мнение. И если Пике находится здесь, с нами, так это потому, что он предан национальной команде. На протяжении многих лет он выступает за сборную и делает всё, как надо. Так что мы не должны в нём сомневаться».

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