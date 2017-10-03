Навас: «Роналду – это не только забитые мячи»

Голкипер «Реала» Кейлор Навас высоко оценил игру нападающего «сливочных» Криштиану Роналду в матче 7-го тура чемпионата Испании (2:0), несмотря на то, что португалец не смог отличиться забитым мячом:

«Роналду в порядке, он очень хорошо сыграл. Он помог Иско с первым голом, а также исправно выдавал полезные передачи. К тому же он очень хорошо отрабатывал в защите. Поэтому нет необходимости как-то ещё анализировать его игру. Работа, которую он проделал в этом матче, должна расцениваться так же, как если бы он забил оба мяча. Я уже говорил, что это очень важный для нас игрок.

Люди пытаются выискать проблемы, когда он не забивает, но он уже забивал в важных матчах и привнёс очень большой вклад».

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