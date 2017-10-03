Кавани рассказал о Неймаре и конфликте с ним

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани рассказал о своем конфликте с Неймаром и немного остудил возникшую ситуацию.



«Это футбол. Подобные вещи иногда случаются. Но правда в том, что ничего серьезного по сути не произошло и все об этом знают», - делится Кавани в интервью с уругваской прессой. «Такие ситуации зачастую случаются в раздевалках - у каждого игрока свое мнение. Но теперь все разрешилось. Самое главное, чтобы каждый из нас стремился к одной и той же цели».



Ранее сообщалось о возникшем конфликте на поле между Неймаром и Кавани.

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