Лэмпард: «В „Челси“ Де Брюйне не был таким сильным игроком, как сейчас»

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард заступился за экс-наставника «аристократов» Жозе Моуриньо в истории с уходом из лондонского клуба Кевина Де Брюйне, гол которого принёс «Манчестер Сити» победу над «синими» в матче 7-го тура АПЛ:

«Это было непростое время. У „Челси“ были Азар, Оскар, только что был подписан Виллиан, а Де Брюйне не был так хорош, как сейчас. Конечно, сейчас легко спрашивать у Моуриньо: „Зачем ты его отпустил?“. Но правда в том, что он ушёл и сам со временем стал игроком мирового класса».

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