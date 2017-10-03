Кронке предложил Усманову 525 млн фунтов за 30% акций «Арсенала»

По информации британских СМИ, американский бизнесмен Стэн Кронке, владеющий контрольным пакетом акций лондонского «Арсенала», предпринял попытку увеличить свою долю в клубе.

По слухам, Кронке предложил Алишеру Усманову 525 млн фунтов за 30 процентов акций клуба. Ответ последнего пока неизвестен.

Ранее сам Усманов пытался приобрести долю Кронке, но тот не стал продавать 67 процентов акций за 1.3 млрд долларов.

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