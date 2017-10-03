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Кронке предложил Усманову 525 млн фунтов за 30% акций «Арсенала»

вчера, 23:18

По информации британских СМИ, американский бизнесмен Стэн Кронке, владеющий контрольным пакетом акций лондонского «Арсенала», предпринял попытку увеличить свою долю в клубе.

По слухам, Кронке предложил Алишеру Усманову 525 млн фунтов за 30 процентов акций клуба. Ответ последнего пока неизвестен.

Ранее сам Усманов пытался приобрести долю Кронке, но тот не стал продавать 67 процентов акций за 1.3 млрд долларов.

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Mоnоlo
сегодня в 00:12
Когда Арсенал вылетит в третью лигу только тогда Усманов продаст свои акции. Как впрочем и Кроенке.
Так Себе Аналитик ответил 95-shishani-95
вчера в 23:28
95-shishani-95:
Алишер Усманов? Он кто по национальности интересно?
Узбекский еврей
Гуливер ответил 95-shishani-95
вчера в 23:25
95-shishani-95:
Алишер Усманов? Он кто по национальности интересно?
не хохлойд,точно!
95-shishani-95
вчера в 23:24
Алишер Усманов?
Он кто по национальности интересно?
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