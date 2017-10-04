Президент «Лукойла» о «Спартаке»: «Нельзя же каждый год становиться чемпионами»

Вагит Алекперов - президент ПАО «Лукойл» (генерального спонсора «Спартака»), не считает, что выступление «красно-белых» в нынешнем сезоне можно считать неудачным:
«Не сказал бы, что сейчас выступление в чемпионате неудачное. Нельзя же каждый год становиться чемпионами. Есть более успешные сезоны, есть - менее. Это футбол, это спорт, это удача, надо спокойнее реагировать.
Выступления в Лиге чемпионов? Я болельщик „Спартака“ и рад, что клуб выступает в Лиге чемпионов, показывая достойный результат. Надеюсь, удастся выйти в плей-офф».
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Причём таких подавляющее большинство, ведь помимо тех кто это всё творит тут к примеру кричат, что правильно делают и опять заговор!
Причём таких подавляющее большинство, ведь помимо тех кто это всё творит тут к примеру кричат, что правильно делают и опять заговор!
Поведение болельщиков... Могу сказать одно - это так. А то, что этих самых дел много, значит, у Спартака больше всех болельщиков! Элементарное процентное соотношение.
Поведение болельщиков... Могу сказать одно - это так. А то, что этих самых дел много, значит, у Спартака больше всех болельщиков! Элементарное процентное соотношение.
Достойно (став призером) закончить чемп. Кубок. Суперкубок (уже есть - хотя турнир картонный, из одного матча. Правда, к этому матчу команды шли весь предыдущий сезон). По мере возможности достойное выступление в ЛЧ (второе место - что весьма трудно, либо выход в ЛЕ). И сезон окажется весьма неплох и позитивен.
Конечно, стремиться надо к большему, но есть еще и объективная реальность.
ДЖЕК! Специально не отписываюсь (а хочешь, поговорим - с тобой интересно, хотя в большинстве случаев точки зрения у нас разные, ты очень часто в завуалированной форме гнобишь Спартак - твое право! Болеешь за своих - уважуха!), но как бы ни была "проиграна по сути" игра с Ливером, в таблицу командам записали по очку. Итоговый результат будет смотреться прежде всего по этому показателю. Спартак играл с англичанами так, как позволила ситуация с составом. Это не оправдание, но объяснение. Мы, спартаковцы, считаем, что матч против Ливера проведен более чем достойно и рады результату. Это не значит, что у нас позиция страуса или черепахи. Впереди еще четыре игры. В том числе дома с 157-м рейтинговым местом.
Достойно (став призером) закончить чемп. Кубок. Суперкубок (уже есть - хотя турнир картонный, из одного матча. Правда, к этому матчу команды шли весь предыдущий сезон). По мере возможности достойное выступление в ЛЧ (второе место - что весьма трудно, либо выход в ЛЕ). И сезон окажется весьма неплох и позитивен.
Конечно, стремиться надо к большему, но есть еще и объективная реальность.
ДЖЕК! Специально не отписываюсь (а хочешь, поговорим - с тобой интересно, хотя в большинстве случаев точки зрения у нас разные, ты очень часто в завуалированной форме гнобишь Спартак - твое право! Болеешь за своих - уважуха!), но как бы ни была "проиграна по сути" игра с Ливером, в таблицу командам записали по очку. Итоговый результат будет смотреться прежде всего по этому показателю. Спартак играл с англичанами так, как позволила ситуация с составом. Это не оправдание, но объяснение. Мы, спартаковцы, считаем, что матч против Ливера проведен более чем достойно и рады результату. Это не значит, что у нас позиция страуса или черепахи. Впереди еще четыре игры. В том числе дома с 157-м рейтинговым местом.
"Клуб выступает в Лиге чемпионов, показывая достойный результат."
Ничья с Марибором - 157-й командой рейтинга УЕФА
И "в пыль" проигранный,не по счёту а по игре матч с Ливерпулем - достойное выступление ??
При всём уважении...не согласен с Вагитом Юсуфовичем.....
Спартак должен и может играть лучше....он чемпион и "первокорзинник" ЛЧ........
"Клуб выступает в Лиге чемпионов, показывая достойный результат."
Ничья с Марибором - 157-й командой рейтинга УЕФА
И "в пыль" проигранный,не по счёту а по игре матч с Ливерпулем - достойное выступление ??
При всём уважении...не согласен с Вагитом Юсуфовичем.....
Спартак должен и может играть лучше....он чемпион и "первокорзинник" ЛЧ........
Каждый год становиться чемпионом сложно, но стремиться надо.
Каждый год становиться чемпионом сложно, но стремиться надо.
Что изменилось?
Что изменилось?