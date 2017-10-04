Президент «Лукойла» о «Спартаке»: «Нельзя же каждый год становиться чемпионами»

Вагит Алекперов - президент ПАО «Лукойл» (генерального спонсора «Спартака»), не считает, что выступление «красно-белых» в нынешнем сезоне можно считать неудачным:

«Не сказал бы, что сейчас выступление в чемпионате неудачное. Нельзя же каждый год становиться чемпионами. Есть более успешные сезоны, есть - менее. Это футбол, это спорт, это удача, надо спокойнее реагировать.

Выступления в Лиге чемпионов? Я болельщик „Спартака“ и рад, что клуб выступает в Лиге чемпионов, показывая достойный результат. Надеюсь, удастся выйти в плей-офф».

Каким должен быть «Спартак»

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