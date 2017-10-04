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Президент «Лукойла» о «Спартаке»: «Нельзя же каждый год становиться чемпионами»

сегодня, 11:41

Вагит Алекперов - президент ПАО «Лукойл» (генерального спонсора «Спартака»), не считает, что выступление «красно-белых» в нынешнем сезоне можно считать неудачным:

«Не сказал бы, что сейчас выступление в чемпионате неудачное. Нельзя же каждый год становиться чемпионами. Есть более успешные сезоны, есть - менее. Это футбол, это спорт, это удача, надо спокойнее реагировать.

Выступления в Лиге чемпионов? Я болельщик „Спартака“ и рад, что клуб выступает в Лиге чемпионов, показывая достойный результат. Надеюсь, удастся выйти в плей-офф».

Каким должен быть «Спартак»

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Все комментарии
ziborock ответил Слайш
сегодня в 12:30
Слайш:
Конечно каждый год нельзя ) Раз в 16 лет - это нормально для спартака ))
Сказал болельщик клуба, которому даже звезды на форму стыдно рисовать)))
Байкал Иркутск ответил никита001
сегодня в 12:29
никита001:
Хорошо - были подобные заявления. Но это не общее мнение. Были и другие. Поведение болельщиков... Могу сказать одно - это так. А то, что этих самых дел много, значит, у Спартака больше всех болельщиков! Элементарное процентное соотношение.
Ну вот видешь ты уже признал, что не обоснованно на меня наехал! А по поводу мнения многих так Вы тогда разделитесь коли друг за друга не отвечаете! Хотя ты тут же пишешь, что все болельщики общие. По поводу количества болельщиков, тут к данной теме это не подходит!. Первое дело было заведено в Мариборе и там было не так уж много болельщиков, но зато там были "лучшие" натворили делов в городе до и после матча, а на самом матче петарду даже в центр закинули, кстати могли в своего попасть! А на молодёжке,что полный стадион был и все пели песни с оскорблениями! Нет тут не в количестве, а в качестве вопрос!
Причём таких подавляющее большинство, ведь помимо тех кто это всё творит тут к примеру кричат, что правильно делают и опять заговор!
mihaluch
сегодня в 12:28
На каждый год бабла не хватит.
RUSTY8
сегодня в 12:28
каждый год газпром не позволит
FanParovoz
сегодня в 12:26
К нам в город приезжал недавно
Слайш
сегодня в 12:21
Конечно каждый год нельзя ) Раз в 16 лет - это нормально для спартака ))
никита001 ответил Байкал Иркутск
сегодня в 12:19
Байкал Иркутск:
Ну вы сами себе опять противоречите! О том, что я написал было слышно когда вы чемпионами стали и отпираться значит значит противоречить себе! А выступление команды в лиге чемпионов выражается не только результатами команды, а ещё и поведением болельщиков как самого Спартака так и молодёжи. Столько дел на Россию не заводили никогда и ещё это не конец! Вот это и есть позор нашего футбола!
Хорошо - были подобные заявления. Но это не общее мнение. Были и другие.
Поведение болельщиков... Могу сказать одно - это так. А то, что этих самых дел много, значит, у Спартака больше всех болельщиков! Элементарное процентное соотношение.
Александр Александрович 2
сегодня в 12:18
Думаю он и есть настроящий владелец Спартака
никита001
сегодня в 12:17
Да, это верно.
Достойно (став призером) закончить чемп. Кубок. Суперкубок (уже есть - хотя турнир картонный, из одного матча. Правда, к этому матчу команды шли весь предыдущий сезон). По мере возможности достойное выступление в ЛЧ (второе место - что весьма трудно, либо выход в ЛЕ). И сезон окажется весьма неплох и позитивен.
Конечно, стремиться надо к большему, но есть еще и объективная реальность.
ДЖЕК! Специально не отписываюсь (а хочешь, поговорим - с тобой интересно, хотя в большинстве случаев точки зрения у нас разные, ты очень часто в завуалированной форме гнобишь Спартак - твое право! Болеешь за своих - уважуха!), но как бы ни была "проиграна по сути" игра с Ливером, в таблицу командам записали по очку. Итоговый результат будет смотреться прежде всего по этому показателю. Спартак играл с англичанами так, как позволила ситуация с составом. Это не оправдание, но объяснение. Мы, спартаковцы, считаем, что матч против Ливера проведен более чем достойно и рады результату. Это не значит, что у нас позиция страуса или черепахи. Впереди еще четыре игры. В том числе дома с 157-м рейтинговым местом.
вованыч 80
сегодня в 12:15
Роспотребнадзор Лукойлу-ну нельзя же бензин ослиной мочей всегда разбавлять!!!!
Байкал Иркутск ответил никита001
сегодня в 12:14
никита001:
Попей галаперидол - и выкрики, о которых ты пишешь, уйдут сами собой. Ведь кроме тебя, никто их не слышал.
Ну вы сами себе опять противоречите! О том, что я написал было слышно когда вы чемпионами стали и отпираться значит значит противоречить себе! А выступление команды в лиге чемпионов выражается не только результатами команды, а ещё и поведением болельщиков как самого Спартака так и молодёжи. Столько дел на Россию не заводили никогда и ещё это не конец! Вот это и есть позор нашего футбола!
Лестер 13 рус
сегодня в 12:12
Через 20 лет следующий титул самый раз
никита001 ответил Байкал Иркутск
сегодня в 12:07
Байкал Иркутск:
А как же выкрики, что пришла гегемония Спартака на долгие годы? А как же выкрики о том, что лучше не играть в ЛЧ чем позориться там? Ну кто то "за базар" не отвечает!
Попей галаперидол - и выкрики, о которых ты пишешь, уйдут сами собой. Ведь кроме тебя, никто их не слышал.
SonicStar
сегодня в 12:01
Согласен ) Спартаку раз в 16 лет чемпионство брать и то многовато...даешь следующее чемпионство на 200-летие клуба, в 2122 году )
Байкал Иркутск
сегодня в 11:59
А как же выкрики, что пришла гегемония Спартака на долгие годы? А как же выкрики о том, что лучше не играть в ЛЧ чем позориться там? Ну кто то "за базар" не отвечает!
Jeck Denielse
сегодня в 11:58
Он серьёзно ???
"Клуб выступает в Лиге чемпионов, показывая достойный результат."

Ничья с Марибором - 157-й командой рейтинга УЕФА
И "в пыль" проигранный,не по счёту а по игре матч с Ливерпулем - достойное выступление ??

При всём уважении...не согласен с Вагитом Юсуфовичем.....
Спартак должен и может играть лучше....он чемпион и "первокорзинник" ЛЧ........
vka1970
сегодня в 11:56
Согласен.
Каждый год становиться чемпионом сложно, но стремиться надо.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:50
    Остапчук 67
    сегодня в 11:47
    Несерьезные слова очень серьезного человека.
    Старый Пью
    сегодня в 11:45
    В 1990-х было можно, а теперь, значит - нельзя.
    Что изменилось?
    The Frei
    сегодня в 11:45
    Нельзя, КАНЕЧНА... Вернёмся к этому вопросу через 15 лет.
    severnyj84
    сегодня в 11:42
    Раз в 16 лет - самый нормальный период.
    Killofwrath
    сегодня в 11:41
    Ну да, можно становится раз в 16 лет
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