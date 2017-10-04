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Орлов: «Видимо, Промес перестал тренироваться, как положено, уменьшил требования к себе»

сегодня, 09:14

Комментатор Геннадий Орлов считает, что учебно-тренировочная работа в «Спартаке» и «Краснодаре» оставляет желать лучшего:

«„А куда делся Промес?“ - спросите вы. - „Он же российская звезда!“ Видимо, Квинси перестал тренироваться, как положено, уменьшил требования к себе, и его уровень снизился. Говорят: „Он устал“. Для по-настоящему способных футболистов трагедия играть в российском чемпионате.

Учебно-тренировочная работа должна быть выстроена на высочайшем уровне, чтобы игроки прогрессировали. Не знаю, как она построена в „Спартаке“, но судя по тому, что футболисты не развиваются, не очень хорошо. Я сужу по результату.

То же самое - в „Краснодаре“. Кто прогрессирует при Шалимове? Никто. В „Зените“ один Кокорин чего стоит - забивает почти в каждом матче. Кузяев лучше играет, чем в прошлом сезоне. Лунев превзошел достижение Малафеева по сухим минутам. Прогресс очевиден».

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Raamtvall
сегодня в 09:25
А Дзюбинья куда делся, Орлов не хочет поведать?
vka1970
сегодня в 09:19
А куда делся Промес, спросил Геннадий Орлов,
Он травмирован, ответило эхо.
Почему не прогрессируют игроки Спартака, спросил Геннадий Орлов.
Прошлый год в Спартаке прогрессировала целая плеяда игроков.Купи окуляры Геннадий , как всегда ответило эхо.
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