Орлов: «Видимо, Промес перестал тренироваться, как положено, уменьшил требования к себе»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что учебно-тренировочная работа в «Спартаке» и «Краснодаре» оставляет желать лучшего:

«„А куда делся Промес?“ - спросите вы. - „Он же российская звезда!“ Видимо, Квинси перестал тренироваться, как положено, уменьшил требования к себе, и его уровень снизился. Говорят: „Он устал“. Для по-настоящему способных футболистов трагедия играть в российском чемпионате.

Учебно-тренировочная работа должна быть выстроена на высочайшем уровне, чтобы игроки прогрессировали. Не знаю, как она построена в „Спартаке“, но судя по тому, что футболисты не развиваются, не очень хорошо. Я сужу по результату.

То же самое - в „Краснодаре“. Кто прогрессирует при Шалимове? Никто. В „Зените“ один Кокорин чего стоит - забивает почти в каждом матче. Кузяев лучше играет, чем в прошлом сезоне. Лунев превзошел достижение Малафеева по сухим минутам. Прогресс очевиден».

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