Абаев: «Стал вратарём, так как не любил бегать»

Голкипер «Ростова» Илья Абаев рассказал о том, как он выбрал профессию футболиста и амплуа вратаря:

«Подтверждаю, что стал вратарем, так как не любил бегать. Ненавидел бегать длинные кроссы. Хотя в дальнейшем, когда начал играть за профессиональные команды, стало намного легче. Смог перебороть себя.

Как я начал заниматься футболом? У меня отец был вратарем, а мама - баскетболисткой. В детстве был период, когда я ходил в две секции сразу. Баскетбол и футбол я совмещал до пятого класса. Потом пошел в специализированную спортивную школу „Чертаново“ и мне пришлось определиться с видом спорта. Без колебаний выбрал футбол».

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