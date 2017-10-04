«Интер» следит за Уолкоттом

Как сообщается, миланский «Интер» этой зимой предпримет попытки подписать нападающего «Арсенала» Тео Уолкотта.



28-летний английский футболист в этом сезоне отыграл всего 46 минут на поле в рамках Премьер-Лиги, исходя из чего становится понятно, что клуб больше не нуждается в игроке. Помимо этого итальянские СМИ утверждают, что «Интер» захочет заполучить этого игрока любой ценой.



Ранее уже сообщалось, что «Арсенал» готов расстаться с игроком.

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