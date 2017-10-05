Полоз: «Встреча с детьми-инвалидами - важное событие, почаще бы так»

Нападающий «Зенита» и сборной России Дмитрий Полоз поделился своими впечатлениями о встрече с детьми-инвалидами и рассказал о своей форме.



«В сборную часто приезжают дети, мы встречаемся с ними с большим удовольствием. Очень важное мероприятие. Почаще бы так.



Сегодня было много тактики. Полтора-два часа уделили тактическим моментам и стандартам. Команда в нормальном состоянии, два дня восстанавливались после игр за клубы, на третий день были нагрузки, сегодня уделили внимание тактике. Я себя хорошо чувствую».



Сегодня футболисты сборной России подарили подарки детям с ДЦП.

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