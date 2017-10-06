Зобнин вернется в общую группу «Спартака» в ближайшие 7 дней

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил, что полузащитник «красно-белых» Роман Зобнин в ближайшие семь дней вернется к тренировкам в общей группе, правда, с ограничениями.

«Реабилитация Зобнина протекает очень хорошо. Восстановление идет с опережением графика, мы в какой-то степени стараемся перестраховаться. Сам Зобнин рвется в бой. В ближайшее время Роман начнет частично тренироваться в общей группе – разминаться, выполнять некоторые игровые упражнения. Но пока без единоборств. Хавбеку еще предстоят некоторые изометрические исследования – в частности, проверка силы мышц, чтобы сравнить со здоровой ногой.

Опасность рецидива всегда существует у футболиста, который перенес операцию по пластике крестообразной связки. Нужно быть очень внимательным.

Да, Зобнин начнет тренироваться в общей группе в ближайшую неделю. Работу планируется вести с ограничениями, о которых я уже упомянул».

Зобнин 5 июня получил травму крестообразной связки колена.

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