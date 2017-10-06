Зобнин вернется в общую группу «Спартака» в ближайшие 7 дней

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил, что полузащитник «красно-белых» Роман Зобнин в ближайшие семь дней вернется к тренировкам в общей группе, правда, с ограничениями.
«Реабилитация Зобнина протекает очень хорошо. Восстановление идет с опережением графика, мы в какой-то степени стараемся перестраховаться. Сам Зобнин рвется в бой. В ближайшее время Роман начнет частично тренироваться в общей группе – разминаться, выполнять некоторые игровые упражнения. Но пока без единоборств. Хавбеку еще предстоят некоторые изометрические исследования – в частности, проверка силы мышц, чтобы сравнить со здоровой ногой.
Опасность рецидива всегда существует у футболиста, который перенес операцию по пластике крестообразной связки. Нужно быть очень внимательным.
Да, Зобнин начнет тренироваться в общей группе в ближайшую неделю. Работу планируется вести с ограничениями, о которых я уже упомянул».
Зобнин 5 июня получил травму крестообразной связки колена.
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Получается Спартак ещё даже на вторую скорость не переключился.
Вот сюрприз то конкурентам будет.
Получается Спартак ещё даже на вторую скорость не переключился.
Вот сюрприз то конкурентам будет.
Ждём Романа. Очень ждём.
Ждём Романа. Очень ждём.