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Зобнин вернется в общую группу «Спартака» в ближайшие 7 дней

сегодня, 00:53

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил, что полузащитник «красно-белых» Роман Зобнин в ближайшие семь дней вернется к тренировкам в общей группе, правда, с ограничениями.

«Реабилитация Зобнина протекает очень хорошо. Восстановление идет с опережением графика, мы в какой-то степени стараемся перестраховаться. Сам Зобнин рвется в бой. В ближайшее время Роман начнет частично тренироваться в общей группе – разминаться, выполнять некоторые игровые упражнения. Но пока без единоборств. Хавбеку еще предстоят некоторые изометрические исследования – в частности, проверка силы мышц, чтобы сравнить со здоровой ногой.

Опасность рецидива всегда существует у футболиста, который перенес операцию по пластике крестообразной связки. Нужно быть очень внимательным.

Да, Зобнин начнет тренироваться в общей группе в ближайшую неделю. Работу планируется вести с ограничениями, о которых я уже упомянул».

Зобнин 5 июня получил травму крестообразной связки колена.

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Все комментарии
vka1970
сегодня в 02:15
Отлично.Травмированные потихоньку начинают подтягиваться к основе.
Получается Спартак ещё даже на вторую скорость не переключился.
Вот сюрприз то конкурентам будет.
Kрейсер
сегодня в 01:15
Очень хорошо.
Ждём Романа. Очень ждём.
Доктор Новитски
сегодня в 00:57
Отличная новость, главное без рецидивов.
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