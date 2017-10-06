Мутко: «По самоотдаче молодежная сборная России молодцы»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал домашнюю победу молодежной сборной России над командой Австрии (1:0) в матче отборочного турнира ЧЕ-2019 U21.

«Матч проходил в сложных условиях – было очень тяжелое поле, дождь лил всю дорогу; отсюда – много брака, потерь мяча, ненужных отскоков. Ребята были напряжены. Я считаю, что их потенциал намного выше, в нашей команде много интересных игроков, быстрых. Но по самоотдаче, по желанию играть, по борьбе наши ребята молодцы.

Австрийцы – приличная, добротная команда, периодами нам приходилось трудно. Главное, что мы победили, поздравляю ребят. Будем двигаться дальше – следующий матч с сербами, который будет еще сложнее», - сказал Мутко.

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