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Бышовец: «В целом силы сборных России и Южной Кореи равны»

сегодня, 02:57
РоссияРоссия-:-Южная КореяЮжная Корея17:00 Не начался

Известный советский и российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о предстоящем контрольном матче между национальными командами России и Южной Кореи, наставником которых он являлся в прошлом:

«Корейский футбол одним словом? Работоспособность. А лучшие качества корейцев – самоотдача и дисциплина, уникальная физика. Техническая оснащённость не была на высоте – профессиональный футбол в Корее в то время только начинался (Прим. - в 1990-е). И мы стали приглашать лучшие клубные и сборные команды. И на ЧМ-94 Корея сыграла вничью с Боливией и Испанией, уступив только Германии – действующему чемпиону мира. 

Почему столь высоки физические качества? За счёт кроссов, которые повышают выносливость – их корейцы бегают в студенчестве. И конечно, сердечно-сосудистая система у них уникальная. У Кореи современная команда – несколько футболистов выступают в европейских клубах. Но в целом силы равны, и у меня есть оптимизм по поводу нашей сборной. Говорю о настрое – он у нас будет высоким».

Ранее главный тренер южнокорейской сборной Син Тэ Ён назвал Россию одной из ведущих футбольных держав.

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Все комментарии
Sunchees
сегодня в 03:56
Я бы даже больше сказал: еще неизвестно чьи силы более равны, наши или корейцев...
Дракон1988
сегодня в 03:17
На данный момент да.
вованыч 80 ответил Алексей Буренин
сегодня в 03:15
Алексей Буренин:
Россия по сильнее
По чему?
Алексей Буренин
сегодня в 03:11
Россия по сильнее
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