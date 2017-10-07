Бышовец: «В целом силы сборных России и Южной Кореи равны»

Известный советский и российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о предстоящем контрольном матче между национальными командами России и Южной Кореи, наставником которых он являлся в прошлом:

«Корейский футбол одним словом? Работоспособность. А лучшие качества корейцев – самоотдача и дисциплина, уникальная физика. Техническая оснащённость не была на высоте – профессиональный футбол в Корее в то время только начинался (Прим. - в 1990-е). И мы стали приглашать лучшие клубные и сборные команды. И на ЧМ-94 Корея сыграла вничью с Боливией и Испанией, уступив только Германии – действующему чемпиону мира.

Почему столь высоки физические качества? За счёт кроссов, которые повышают выносливость – их корейцы бегают в студенчестве. И конечно, сердечно-сосудистая система у них уникальная. У Кореи современная команда – несколько футболистов выступают в европейских клубах. Но в целом силы равны, и у меня есть оптимизм по поводу нашей сборной. Говорю о настрое – он у нас будет высоким».

Ранее главный тренер южнокорейской сборной Син Тэ Ён назвал Россию одной из ведущих футбольных держав.

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