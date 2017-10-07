Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков прокомментировал тот факт, что в нынешнем составе сборной России наибольшее представительство имеет «Зенит»:

«7 игроков „Зенита“ в составе сборной? Это неудивительно. „Зенит“ лидирует в чемпионате России, показывает хороший футбол в еврокубках. Практически все зенитовские „сборники“, несмотря на ротацию, играют в основном составе. В общем, „Зенит“ - базовый клуб национальной команды по делу.

Матч сборной России против Южной Кореи? Единственное, что знаю о нынешней сборной Кореи, - она уже вышла на чемпионат мира. Многое будет зависеть от того, каким составом приедет команда. Если сильнейшим, с футболистами, выступающими в Европе, то у россиян могут возникнуть проблемы. Но на данный момент именно они фавориты.

Корея не славится атакой? Но я бы и не сказал, что она славится обороной. Поэтому жду открытой игры и много забитых мячей».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте