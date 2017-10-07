  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто из этих игроков первым уедет в клуб из европейского топ-чемпионата?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Россия. ФНЛ
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Италия. Серия B
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Отбор ЧМ. КОНКАКАФ
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Первая лига
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
16:00 сегодня ЮАР -:- Буркина-Фасо
16:00 сегодня Уганда -:- Гана
19:00 сегодня Нигерия -:- Замбия
19:00 сегодня Камерун -:- Алжир
20:00 сегодня Гвинея -:- Тунис
20:00 сегодня Ливия -:- ДР Конго
20:30 сегодня Кабо-Верде -:- Сенегал
22:00 сегодня Марокко -:- Габон
Отбор ЧМ-2018. Европа, 9 тур
19:00 сегодня Швеция -:- Люксембург
19:00 сегодня Фареры -:- Латвия
19:00 сегодня Босния и Герцеговина -:- Бельгия
19:00 сегодня Гибралтар -:- Эстония
21:45 сегодня Швейцария -:- Венгрия
21:45 сегодня Кипр -:- Греция
21:45 сегодня Беларусь -:- Нидерланды
21:45 сегодня Болгария -:- Франция
21:45 сегодня Андорра -:- Португалия
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 9 тур
02:35 Матч завершен США 4:0 Панама
04:30 Матч завершен Мексика 3:1 Тринидад и Тобаго
Россия. ФНЛ 2017/2018, 17 тур
16:00 сегодня Спартак-2 -:- Шинник
  • Главные новости
  • Все новости
11:20
Источник: «Калитвинцев отправлен в отставку, „Динамо“ возглавит Хохлов»15
09:15
«Ливерпуль», «Арсенал» и «Эвертон» интересуются Промесом20
09:08
Модрич: «Поддерживаем ли мы Чачича? Придётся продолжать играть под его руководством»20
23:39
Хорватия упустила победу над Финляндией49
23:37
Украина не без труда одолела Косово122
11:46
Бышовец: «У России большой шанс на победу в сегодняшнем матче»0
11:46
Р. Мартинес мечтает о победе со сборной Бельгии на чемпионате мира0
11:35
Маротта: «Дибала бесценен»4
11:33
Пануччи: «Сборная Испании - один из фаворитов предстоящего чемпионата мира»1
11:15
Сборная России сегодня сыграет в красной форме2
11:12
Кержаков: «Чем быстрее кто-то превзойдёт мое достижение по голам за сборную, тем лучше»5
11:04
Берлускони о Монтелле: «Этот тренер понимает очень мало»2
10:48
«Ювентус» готовит новый контракт для Алекса Сандро0
10:44
Экс-директор «Наполи»: «МЮ следит за Мертенсом»0
10:32
Ругани: «Мы заплатили слишком высокую цену»1
10:32
Участие Полоза в матче с Южной Кореей находится под вопросом5
10:20
Руни приступил к исправительным работам в доме престарелых11
10:11
Сарычев: «Что бы было, если бы наших футболистов били палками?»9
10:07
Джан: «Я никогда не видел столь талантливого игрока, как Коутиньо»3
09:40
Киган: «Клопп - подходящий тренер для „Ливерпуля“»4
09:26
Арена: «Теперь у сборной США хорошие шансы попасть на чемпионат мира»3
08:54
МЮ претендует на хавбека «Ливерпуля» Джана5
08:45
Арена: «Дисквалификация игроков за накопленные жёлтые карточки - это бредятина»4
08:36
Амаури: «Как-то Гвидолин принёс в раздевалку винтовку и направил её на игроков „Палермо“»3
08:21
Бышовец: «Посоветовал Акинфееву аккуратнее играть на выходах»15

Кержаков: «„Зенит“ - базовый клуб сборной России по делу»

сегодня, 10:51
РоссияРоссия-:-Южная КореяЮжная Корея17:00 Не начался

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков прокомментировал тот факт, что в нынешнем составе сборной России наибольшее представительство имеет «Зенит»:

«7 игроков „Зенита“ в составе сборной? Это неудивительно. „Зенит“ лидирует в чемпионате России, показывает хороший футбол в еврокубках. Практически все зенитовские „сборники“, несмотря на ротацию, играют в основном составе. В общем, „Зенит“ - базовый клуб национальной команды по делу.

Матч сборной России против Южной Кореи? Единственное, что знаю о нынешней сборной Кореи, - она уже вышла на чемпионат мира. Многое будет зависеть от того, каким составом приедет команда. Если сильнейшим, с футболистами, выступающими в Европе, то у россиян могут возникнуть проблемы. Но на данный момент именно они фавориты.

Корея не славится атакой? Но я бы и не сказал, что она славится обороной. Поэтому жду открытой игры и много забитых мячей».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Тага Дага
сегодня в 11:42
Он пьяный что ли?Где база?Ригони..Дракслер..Паредас..Мевля..Маммана..сейчас базовым клубом нельзя назвать не один клуб. .
Морозовский ответил Михалыч 75
сегодня в 11:41
Михалыч 75:
наших , это тех кто играет за Зенит . Так понятней?
Тебе же РАСТОЛКОВАЛИ: нет там ваших !
Mitsubanchik
сегодня в 11:39
А скоро станет еще и базовым клубом сборной Аргентины.
Котэ-каратэ
сегодня в 11:38
опять очень стыдно за зенит(( сколько можно((
AntiherQ1488
сегодня в 11:37
Напомню, господин кокорин перешел из динамо в анжи, чтоб играть в ЛЧ. не из за денег совсем.
Михалыч 75 ответил Sem25
сегодня в 11:37
Sem25:
Михалыч, бросай ружье и всплывай! Каких "ваших"? Кокорина? Он же только два месяца как "ваш"! Что вы ему писали два года, помнишь? Кто в ФК Зенит "ваш"??? Сборище пр...к, а не команда. И болельщики не лучше, за редким исключением.
наших , это тех кто играет за Зенит . Так понятней?
Sem25 ответил Михалыч 75
сегодня в 11:35
Михалыч 75:
я был бы только рад , если бы наших там не было
Михалыч, бросай ружье и всплывай! Каких "ваших"? Кокорина? Он же только два месяца как "ваш"! Что вы ему писали два года, помнишь? Кто в ФК Зенит "ваш"??? Сборище пр...к, а не команда. И болельщики не лучше, за редким исключением.
AntiherQ1488 ответил spartak kursk
сегодня в 11:35
spartak kursk:
Зенит скорее становится базовым клубом для сборной Аргентины))))Результат-возможное непопадание сборной на российское мировое первенство. Забрать всех сборников у различных клубов-это не значит быть базовым клубом. И уж точно никакой заслуги Зенита в таком представительстве нет... Команда должна вырастить сборника,а не сборники должны растить команду.Царскую команду.
Ничего ты не понимаешь, у них билеты по 200 с пром кодом, они могут себе позволить, ведь стадион строил город.
Чистая прибыль и отчеты о посещаемости. А надо - холопов нагонят.
Михалыч 75 ответил RDeanW
сегодня в 11:30
RDeanW:
кстати, как теперь быть питерским соккерчанам, кричавшим, что это спартаковская сборная?)
я был бы только рад , если бы наших там не было
MALOVAR
сегодня в 11:30
В аргентине опасаются за один из базовых мешков,слишком уровень мал - ЛЕ
MALOVAR
сегодня в 11:29
Только решают спартаковцы
Sem25 ответил RDeanW
сегодня в 11:28
RDeanW:
кстати, как теперь быть питерским соккерчанам, кричавшим, что это спартаковская сборная?)
Им по барабану. Получат новые скрипты. Не надо к ним серьезно относиться. Еще вопрос кто эти персонажи.
вованыч 80
сегодня в 11:28
А сколько потенциальных сборников загубили?на две антисборных хватит!!!
spartak kursk
сегодня в 11:27
Зенит скорее становится базовым клубом для сборной Аргентины))))Результат-возможное непопадание сборной на российское мировое первенство.

Забрать всех сборников у различных клубов-это не значит быть базовым клубом.
И уж точно никакой заслуги Зенита в таком представительстве нет...

Команда должна вырастить сборника,а не сборники должны растить команду.Царскую команду.
AntiherQ1488
сегодня в 11:26
Если честно, я не понял, чего тут возмущается динамовец. Забыл, наверное, как скупили пол Португалии. Забыли, как купили на 90 млн, а продали на 1. Ну это, для общей информации.
AntiherQ1488
сегодня в 11:23
Вообще, надо начинать с того, что зенит не клуб, а проект.
RDeanW
сегодня в 11:23
кстати, как теперь быть питерским соккерчанам, кричавшим, что это спартаковская сборная?)
AntiherQ1488
сегодня в 11:20
Он совсем? И кого бомжи подготовили?)
stavr74 ответил Казанский
сегодня в 11:20
Казанский:
Это потому что Паредес с Маманей не пришли "свободными агентами" из Аргентины((Пришлось для ФФП брать из России за "бесплатно"
ну да при этом как не странно Ростов резко покрыл долги по зарплате
RDeanW
сегодня в 11:20
он вообще совесть имеет?) скупили весь ростов и заявили от своего имени в сборную) красавец) базовый клуб, блин)
Казанский ответил stavr74
сегодня в 11:19
stavr74:
так они еще и пришли в нахаляву " бесплатно"
Это потому что Паредес с Маманей не пришли "свободными агентами" из Аргентины((Пришлось для ФФП брать из России за "бесплатно"
spartach n1
сегодня в 11:19
Морозовский
сегодня в 11:19
Сборная не играет в Чемпионате России, выступает за её пределами. А в "зене" за пределами ЧР из россиян играет один вратарь, которого держат на лавке сборной и ещё два россиянина. Угробит сборную этот враг российского футбола !
Sem25 ответил stavr74
сегодня в 11:18
stavr74:
7 игроков в сборной а на поле выходят 3 . даже это видит президент интересный факт. скамейку вечно запасных привезли в сборную
А может и только один. Не факт, что Лунев и Кузяев будут в основе сборной.
stavr74 ответил Казанский
сегодня в 11:17
Казанский:
Спасибо Газпрому забыл сказать за скупку сборников из Ростова))
так они еще и пришли в нахаляву " бесплатно"
spartach n1
сегодня в 11:16
    Сергей Саныч
    сегодня в 11:16
    Зенит вообще база.
    stavr74
    сегодня в 11:16
    7 игроков в сборной а на поле выходят 3 . даже это видит президент
    интересный факт. скамейку вечно запасных привезли в сборную
    Sem25 ответил cska1948
    сегодня в 11:16
    cska1948:
    Если сейчас Кержаков с гордостью говорит о том, что Зенит базовая команда сборной, но если Зенит не станет чемпионом, то он же и другие тоже будут об этом говорить с сожалением. Так что это палка о двух концах.
    Он ничего не теряет. В СПБ умеют переобуваться моментально, когда речь о футболе. На Фурсенко посмотрите, он за месяц может стратегию развития Зенита поменять.
    Spartak_Rulit ответил Казанский
    сегодня в 11:14
    Казанский:
    Спасибо Газпрому забыл сказать за скупку сборников из Ростова))
    там опечатка.. не базовый, а газовый клуб..
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100