Бышовец: «Посоветовал Акинфееву аккуратнее играть на выходах»

Известный советский и российский тренер Анатолий Бышовец побывал в расположении сборной России на базе в Новогорске и рассказал о своем общении с голкипером национальной команды Игорем Акинфеевым:

«О чем разговаривал с Акинфеевым? Мы немного беседовали о ЦСКА, об обороне этой команды. Я много где говорю, что с уважением отношусь к Березуцким, Игнашевичу. Их решение завершить карьеру в сборной говорит об их хороших личностных качествах. Я вообще люблю футболистов, которые вменяемо оценивают свои возможности и знают, когда надо завершить выступление в национальной команде.

С Акинфеевым поговорили еще и о реакции болельщиков на его игру. В целом его гражданская и человеческая позиция мне симпатична. Ну и последнее - я посоветовал ему аккуратнее играть на выходах. Если ты не уверен, что поймаешь мяч, то лучше и вовсе не выходить».

Ранее Бышовец поделился мнением о предстоящем контрольном матче между национальными командами России и Южной Кореи.

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