Кержаков: «Чем быстрее кто-то превзойдёт мое достижение по голам за сборную, тем лучше»

Лучший бомбардир в истории сборной России (30 голов в 91 матче) Александр Кержаков не расстроится, если кто-то побьет его достижение:

«Чем быстрее кто-то превзойдет мое достижение, тем лучше. Рано или поздно это все равно случится. Пусть рано, тогда это сделает кто-то из моих бывших товарищей по сборной - Федя Смолов, Саша Кокорин или Артем Дзюба».

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