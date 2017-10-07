Дармиан: «Де Хеа - лучший голкипер мира сейчас, а Буффон - в истории»

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Италии Маттео Дармиан похвалил вратаря «красных дьяволов» Давида Де Хеа и голкипера «Скуадра Адзурры» Джанлуиджи Буффона:

«Я хорошо знаю Давида. Думаю, на данный момент он является лучшим голкипером в мире.

Джанлуиджи же является лучшим голкипером за всю историю футбола. Поэтому мне повезло играть с обоими.

Они похожи друг на друга, потому что оба сильны и делают классные сэйвы. Также они хорошие люди».

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