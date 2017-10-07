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21:45 сегодня Кипр -:- Греция
21:45 сегодня Беларусь -:- Нидерланды
21:45 сегодня Болгария -:- Франция
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Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 9 тур
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П. Шмейхель: «Чувствую, что готов начать тренерскую карьеру»

сегодня, 16:17

Легендарный голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель заявил о том, что готов начать тренерскую карьеру:

«Я всегда хотел поработать тренером.

В последние годы карьеры я посещал различные тренерские курсы. Но я также осознал, что будет сложно, если я не буду достаточно хорош. Или если не буду готов к этому.

Сейчас чувствую, что готов. Теперь у меня достаточно понимания и опыта, чтобы взять на себя ответственность за группу молодых людей разного таланта, происхождения, национальностей.

Я рад, что повременил, ведь спешка могла повлечь за собой последствия. Кто-то может сказать, что я поздно начинаю, но я так не думаю».

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