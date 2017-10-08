Феллаини пропустит матч с «Ливерпулем»

Как сообщается, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини пропустит матч против «Ливерпуля».



На 28-ой минуте матча сборных Боснии и Герцеговины и Бельгии Феллаини повредил связки и был вынужден покинуть поле. Медицинские обследования показали, что у игрока случился вывих медиальной коллатеральной связки левого колена. Что говорит о том, что бельгийский футболист проведет в лазарете несколько недель и пропустит принципиально важную встречу с «Ливерпулем».

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