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Скрипченко – игрокам «Анжи»: «Всевышний проверяет нас на прочность»

сегодня, 04:33
АнжиАнжи2 : 2ЗенитЗенитМатч завершен

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко после матча 12-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:2) обратился в раздевалке к своим футболистам:

«Никогда нельзя вешать голову, никогда в жизни. Потому что безвыходных ситуаций не бывает. Есть характер, есть игра, и за это, ребята, я вам благодарен. Имею в виду и игроков, и весь наш штаб, который нам помогает. Мы – единое целое. Нас проверяет жизнь на прочность. Поверьте, придёт наш успех, придёт! Значит, чуть-чуть Боженька пока не даёт нам где-то. Значит, надо терпеть. Он на нас смотрит, ребята. Всевышний проверяет нас на прочность, смотрит, как мы из этой ситуации будем выходить, как будем двигаться.

Мы на правильном пути, ребята. И вы сами чувствуете, когда есть самоотдача, желание, горят глаза, когда болельщик аплодирует. Ради этого стоит жить. И сегодня, когда плечом к плечу мы были друг к другу, „Анжи“ заслуживал победы. Я благодарен каждому, благодарен нашему единому коллективу, который был сегодня на поле. Ещё раз хочу всех поблагодарить, пожать руку всем футболистам. Давайте друг другу поаплодируем».

Видео выступления наставника «Анжи» перед игроками можно посмотреть здесь.

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