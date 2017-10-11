Гризманн: «Нужно хорошо подготовиться к прекрасной истории — к чемпионату мира в России»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отметил, что попадание на чемпионат мира в России — это задача-минимум для его команды:

«Поездка в Россию была нашей задачей с самого начала, так что мы счастливы. Теперь нужно хорошо подготовиться к этой прекрасной истории — к чемпионату мира. Мы должны отправиться туда и сделать нечто великое. Постараемся грамотно отработать в атаке, защите, и сделать все, что в наших силах, для успешной подготовки».

Напомним, что в последнем матче отбора французы не без труда обыграли сборную Беларуси.

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