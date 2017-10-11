Фердинанд сравнил Рэшфорда с Мбаппе и Дембеле

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сравнил нападающего манкунианцев Маркуса Рэшфорда с коллегами по амплуа — Килианом Мбаппе из ПСЖ и Усманом Дембеле из «Барселоны»:

«Давайте вспомним Дембеле, который перешел в „Барселону“ и Мбаппе, который присоединился к ПСЖ. Можно ли сказать, что Рэшфорд из того же теста?

Думаю, что в перспективе он столь же хорош, как и эти ребята, однако они доказали свои способности в Лиге чемпионов, а Маркусу еще это предстоит. Ему нужно работать над собой, превозмогая препятствия на своем пути. А вообще, это молодые игроки. Не стоит торопиться и утверждать „Он способен на то и способен на это“.

Если Рэшфорд продолжит совершенствоваться и любить футбол, у него хорошие шансы добиться успеха и стать огромной звездой».

Подобного мнения о форварде придерживается и бывший защитник сборной Англии Мартин Киоун.

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