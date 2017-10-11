Бентанкур: «В „Ювентусе“ я уже набрал 5 кг мышечной массы»

Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур рассказал о своей адаптации в туринском клубе, отдельно выделив вратаря Джанлуиджи Буффона. Бентанкур перебрался в «Юве» перед текущим сезоном, заключив контракт до 2022 года.

«Я постепенно становлюсь лучше. За время своего пребывания в „Ювентусе“ я набрал уже 5 кг мышечной массы.

Из игроков особенно отмечу Буффона. В первый же день он очень тепло меня принял и удивил тем, что знает мое имя. Джанлуиджи феноменален. Он всегда помогает мне советами».

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