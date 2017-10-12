Участие Вернблума и Головина в матче с «Краснодаром» находится под большим вопросом

ЦСКА продолжает подготовку к матчу 13-го тура РФПЛ с «Краснодаром». Главный вопрос на повестке дня: сыграют ли в поединке полузащитники Понтус Вернблум и Александр Головин. Скорее всего, они отправятся вместе с командой в Краснодар, но решения по каждому футболисту будут приняты непосредственно в день игры, не раньше. Напомним, что встречу точно пропустит Алан Дзагоев, так что «армейцы» рискуют остаться без трех ключевых игроков центра поля.

Все билеты на матч «Краснодар» - ЦСКА проданы.

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