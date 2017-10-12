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Участие Вернблума и Головина в матче с «Краснодаром» находится под большим вопросом

сегодня, 14:47
КраснодарКраснодар-:-ЦСКАЦСКА14.10.2017 в 19:00 Не начался

ЦСКА продолжает подготовку к матчу 13-го тура РФПЛ с «Краснодаром». Главный вопрос на повестке дня: сыграют ли в поединке полузащитники Понтус Вернблум и Александр Головин. Скорее всего, они отправятся вместе с командой в Краснодар, но решения по каждому футболисту будут приняты непосредственно в день игры, не раньше. Напомним, что встречу точно пропустит Алан Дзагоев, так что «армейцы» рискуют остаться без трех ключевых игроков центра поля.

Все билеты на матч «Краснодар» - ЦСКА проданы.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 16:10
Ожидаемый финиш коней.Даже ногу никто не хочет им ставить на грудь, судя по комментам. Крепитесь.
obana777
сегодня в 15:33
Игрокам "Краснодара" только на пользу, что костолома Вермблума не будет, да и Головин постоянно стал грубить.
drug01
сегодня в 15:32
Видно все силы планируют на Базель
ДАША Д
сегодня в 15:31
Краснодар должен побеждать ослабленных армейцев.
cska plus ответил LOpp
сегодня в 15:23
LOpp:
похоже Краснодар поиздевается над цска
    cska plus
    сегодня в 15:21
    Получается будем играть с резервом, попробуем прорваться.
    ermak6848
    сегодня в 15:19
    Да , сложная ситуацияпо игракам в командк фк " ЦСКА ", а Победа ой как нужна....
    Вперёд " ЦСКА " !!!
    Goal2
    сегодня в 15:18
    Темно всё впереди у ЦСКА как у негра в ж.. в душе...
    Остапчук 67
    сегодня в 15:10
    Интересно, что придумает Ганчаренко в этой трудной кадровой ситуации?
    Serge Boykov
    сегодня в 15:03
    Конечно это большая потеря,но в ЛЧ матчи важнее!
    А играть будет Натхо и молодёж,вот и посмотрим как они себя проявят!
    Хотя мне кажется кто-то один выйдет на поле из двух,я имею ввиду Головина и Верблума...
    Василий 50
    сегодня в 15:00
    Кто же у коней будет играть?
    LOpp
    сегодня в 14:56
    похоже Краснодар поиздевается над цска
    Wolverhampton Wanderers
    сегодня в 14:54
    Быки обыграют Коней 2:0.
    Ерден
    сегодня в 14:53
    даже с полусоставом физрук-графоман в принципе не страшен, но.. чудес не бывает((
    juchok
    сегодня в 14:52
    без Головина и Дзагоева еще можно играть, а вот без шведа-беда!
    Чикомас
    сегодня в 14:50
    Потеря большая. Но лучше не рисковать а приберечь их к Л.Ч. К сожалению...с такой скамейкой, выбора у нас нет..
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