Колашинац: «Работать с Венгером в „Арсенале“ очень весело!»

Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац рассказал об адаптации в лондонском клубе после перехода из «Шальке»:

«Работать с таким менеджером, как Венгер, очень весело! Он здесь находится столько, сколько я его помню. Поначалу я, пожалуй, слегка переживал, когда с ним общался. Помогло и то, что он говорит по-немецки — адаптироваться по этой причине стало гораздо проще. С Венгером приятно работать.

Сезон еще на начальном этапе, но я рад тому, чего мне удалось здесь достичь. Мне еще предстоит раскрыть свой потенциал, так что постараюсь показать лучшую игру в ближайших матчах».

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