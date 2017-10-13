Клопп гордится Салахом, который вывел сборную Египта на чемпионат мира

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил своего подопечного Мохамеда Салаха, который отметился дублем в матче с Конго и позволил сборной Египта выйти на чемпионат мира:

"Я очень им горжусь. Вы видели шестиминутный обзор матча?

Никогда не видел, чтобы кто-то так радовался после первого гола на 60-й минуте, будто выиграл «Золотой мяч» или играет в финале чемпионата мира! На 87-й минуте счет стал равным, неприятно. Но уже на 94-й минуте в пользу Египта поставили пенальти, и я в очередной раз про себя отметил, что еще никогда не видел такой радости после назначения удара «с точки». Наконец-то кто-то сказал: «Кстати, нам по-прежнему надо забить».

У меня чуть не случился сердечный приступ. Думал, что придется самому туда отправиться, чтобы взять ситуацию под контроль. Но он забил и тогда я подумал, что на данный момент он наш главный футболист по пробитию пенальти. Давление было невероятным, но он справился. Спустя 27 лет Египет достиг фантастического результата.

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