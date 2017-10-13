Хайнкес: «Для „Баварии“ важно одержать победу над „Фрайбургом“»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча с «Фрайбургом».

«Мы пропустили слишком много голов, поэтому в первую очередь нам необходима стабильность в обороне. Что касается атаки, то здесь у нас все в порядке. У нас хватает атакующих футболистов, здесь есть из кого выбирать.

Сейчас нам необходимо вернуть уверенность в свои силы. Для этого нужен результат. Очень важно одержать победу в предстоящей игре», - сказал Хайнкес.

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