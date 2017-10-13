Вальверде не даст Месси отдохнуть после матчей в сборной Аргентины

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси примет участие в поединке против «Атлетико». Об этом сообщил главный тренер «блаугранас» Эрнесто Вальверде:

«Месси ездил на матчи сборной, типичная ситуация. Иногда игроки возвращаются в расположение клуба с чемпионатов мира и других турниров. Некоторые футболисты возвращаются с опозданием, но в отношении Лионеля и это нормально.

Думаю, что он сейчас в достаточно хорошей форме, а мы посчитали его помощь важной на этом этапе сезона.

Вы же знаете, что он может перевернуть ход любой игры. Месси — лучший игрок в мире, и он это знает. Тяжело носить такой груз на плечах каждый день».

Напомним, что Месси отметился хет-триком в матче с Эквадором и вывел сборную Аргентины на чемпионат мира.

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