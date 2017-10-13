Куман: «Сборная Нидерландов уже звала меня несколько лет назад»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман попал в список претендентов на замещение Дика Адвоката в сборной Нидерландов. Голландский специалист прокомментировал эту информацию:

«Нет, я не удивлен услышать свое имя, потому что меня уже звали несколько лет назад. Так что это не сюрприз. Однако я остаюсь тренером „Эвертона“, и только это имеет важность.

Будущее с Нидерландами не кажется мне реальным. У нас много дел с „Эвертоном“. Надо побеждать и поправлять ситуацию в турнирной таблице. Вот моя приоритетная задача на долгое время».

Также есть информация о том, что «оранжевых» может возглавить Юрген Клинсманн.

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