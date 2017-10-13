Мойес: «Хочу работать в клубе, но рассмотрю и возможность возглавить сборную Шотландии»

54-летний специалист Дэвид Мойес с мая 2017 года остается без работы и является основным претендентом на должность наставника сборной Шотландии, расставшейся с прежним тренером Гордоном Страканом. Мойес воспринял информацию о своей кандидатуре с интересом:

«Не думаю, что хоть кто-то отказался бы от возможности возглавить родную национальную команду, но считаю, что должно настать подходящее время.

Прежде всего, я бы хотел вернуться к работе в каком-нибудь клубе, но если Шотландия хочет рассмотреть мою кандидатуру, я буду рад помочь и услышать их предложение. У них есть мои контакты на случай, если захотят со мной пообщаться».

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