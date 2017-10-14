Дмитрий Комбаров: «„Спартак“ становится похож на себя образца прошлого сезона»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1).

«Перед перерывом на матчи национальных сборных мы неплохо сыграли против „Урала“, во встрече против „Ахмата“ удалось закрепить положительные шаги. Где-то постепенно команда становится похожа на себя образца прошлого сезона, снова обретаем уверенность. Важно, что победы приходят не столько из-за каких-то футбольных качеств, сколько из-за того, что мы бьёмся на поле друг за друга. Такие эмоции очень важны для команды, это видно по таким играм, как против „Ахмата“.

После пропущенного гола была уверенность, что сможем победить, хотя пропускать ближе к концовке на выезде всегда очень сложно. Хорошо, что удалось быстро забить второй мяч и более менее спокойно довести игру до победы», - сказал Комбаров.

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