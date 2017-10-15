Руни забил 36-му сопернику в АПЛ, 4-й результат в истории турнира

Забив с пенальти в ворота «Брайтона» в концовке матча 8-го тура АПЛ, нападающий «Эвертона» Уэйн Руни не только помог «ирискам» уйти от поражения, но и увеличил число клубов АПЛ, в чьи ворота он забивал, до 36.

В истории турнира лишь три игрока расписывались в воротах большего числа клубов, выступавших в высшем дивизионе - Фрэнк Лэмпард (39), Энди Коул (38) и Алан Ширер (37).

Ранее Руни заявил, что отказался бы от всех своих бомбардирских рекордов ради медали чемпиона мира.

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