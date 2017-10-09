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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
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Руни: «Я бы отказался от всех своих бомбардирских рекордов ради медали чемпиона мира»

сегодня, 18:37

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни лестно отозвался о легендарном английском полузащитнике сэре Бобби Чарльтоне, которому 11 октября исполнится 80 лет, а также признался, что с удовольствием обменял бы свои бомбардирские достижения на медаль чемпиона мира, которая есть у Чарльтона:

«Сэр Бобби был великим игроком, он всегда будет легендой.

Я очень горжусь тем, что мне выпала честь побить его рекорды по голам за „Манчестер Юнайтед“ и сборную Англии. Когда это случилось, сэр Бобби был рад за меня, хотя чувствовалось, и это можно понять, что он был слегка расстроен. Эти рекорды держались так долго.

У сэра Бобби по-прежнему есть одно достижение, которым мы все хотели бы обладать, - он выигрывал чемпионат мира. Я бы точно отказался от всех своих бомбардирских рекордов ради медали чемпиона мира, если бы только мог!»

Отметим, что Руни ранее принял решение завершить международную карьеру, потому на предстоящем чемпионате мира в России не сыграет.

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Все комментарии
AlexanderP622
сегодня в 19:26
без медалей перебьёшься
ст_прапорщик ответил Марк Аврелий
сегодня в 19:24
Марк Аврелий:
Потенциал то есть, а вот характер?
тут согласен... Есть, но у отдельных индивидуумов, а вот Саутгейта и Ко работа - объяснить остальным праздношатающимся личностям, что значит to keep a stiff upper lip!!!
Гус Пойет
сегодня в 19:18
С медалькой на шее бухому гонять конечно круче
Марк Аврелий ответил ст_прапорщик
сегодня в 19:18
ст_прапорщик:
позволю себе не согласиться, потенциал у англов высокий, просто Руни - балласт!!! Бундесы, Бразилы, Испания, Уругвай - серьёзные конкуренты, перечисленное тобою ниже скорее статисты, чем "авось выстрелит!"
Потенциал то есть, а вот характер?
ст_прапорщик ответил Марк Аврелий
сегодня в 19:15
Марк Аврелий:
Пфф, Германия, Испания, Франция, та же Бразилия явно сильнее британцев, а еще есть крепкие Португалия, Швейцария, Исландия. Потолок Англии на ЧМ это четвертьфинал, да и то если сильно повезет.
позволю себе не согласиться, потенциал у англов высокий, просто Руни - балласт!!! Бундесы, Бразилы, Испания, Уругвай - серьёзные конкуренты, перечисленное тобою ниже скорее статисты, чем "авось выстрелит!"
КЭТиК
сегодня в 19:03
Видно не судьба...
ст_прапорщик
сегодня в 19:02
поздно пить Боржоми...
Марк Аврелий ответил Mоnоlo
сегодня в 18:54
Mоnоlo:
Соглашусь. Тем более в России Англия на 90% возьмет титул чемпиона.
Пфф, Германия, Испания, Франция, та же Бразилия явно сильнее британцев, а еще есть крепкие Португалия, Швейцария, Исландия. Потолок Англии на ЧМ это четвертьфинал, да и то если сильно повезет.
dzvinka
сегодня в 18:51
он опять в кизло?)))
Василий 50
сегодня в 18:46
Ты бы лучше от алкоголя отказался.
Mоnоlo
сегодня в 18:43
Соглашусь. Тем более в России Англия на 90% возьмет титул чемпиона.
Thierry Daniel Henry
сегодня в 18:40
Губа не дура.
вoлгoдoн
сегодня в 18:40
Интересно будет увидеть сборную Англии в России.Даже в качестве статистов)
sihafazatron
сегодня в 18:40
поезд ушел
Эфиалтус
сегодня в 18:40
Ну это понятно..
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