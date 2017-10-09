Руни: «Я бы отказался от всех своих бомбардирских рекордов ради медали чемпиона мира»

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни лестно отозвался о легендарном английском полузащитнике сэре Бобби Чарльтоне, которому 11 октября исполнится 80 лет, а также признался, что с удовольствием обменял бы свои бомбардирские достижения на медаль чемпиона мира, которая есть у Чарльтона:

«Сэр Бобби был великим игроком, он всегда будет легендой.

Я очень горжусь тем, что мне выпала честь побить его рекорды по голам за „Манчестер Юнайтед“ и сборную Англии. Когда это случилось, сэр Бобби был рад за меня, хотя чувствовалось, и это можно понять, что он был слегка расстроен. Эти рекорды держались так долго.

У сэра Бобби по-прежнему есть одно достижение, которым мы все хотели бы обладать, - он выигрывал чемпионат мира. Я бы точно отказался от всех своих бомбардирских рекордов ради медали чемпиона мира, если бы только мог!»

Отметим, что Руни ранее принял решение завершить международную карьеру, потому на предстоящем чемпионате мира в России не сыграет.

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