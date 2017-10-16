Гвардиола: «Я могу назвать игроков „Наполи“, которые сыграют против нас»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжает оценивать следующего соперника его команды в Лиге чемпионов — «Наполи»:

«Считаются ли неаполитанцы аутсайдерами? Нет, конечно нет.

Вроде как, в последних десяти играх они использовали один и тот же состав. Я могу назвать игроков, которые будут играть против нас в составе „Наполи“.

Уверен, что нас ждет захватывающая игра. Они реализовывают множество задумок, и что бы они ни предпринимали, получается это превосходно. Это не та команда, которая будет выжидать. Думаю, нам предстоит столкнуться с высоким прессингом. Особенно мобильны трое игроков: Инсинье, Мертенс и Кальехон.

Агуэро? День ото дня ему становится все лучше. Вчера он провел замечательную тренировку».

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