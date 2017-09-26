«Манчестер Сити» не без труда одержал победу над «Шахтером»

В матче второго тура Лиги чемпионов (группа F) «Манчестер Сити» обыграл «Шахтер».
Манчестер, стадион «Этихад Стэдиум»
«Манчестер Сити» – «Шахтер» – 2:0 (0:0)
Голы: Де Брюйне 48, Стерлинг 90.
Нереализованный пенальти: Агуэро 72
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Д. Силва (Гюндоган 81), Сане, Де Брюйне, Жезус (Стерлинг 54), Агуэро (Б. Силва 85).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
«Шахтер»: Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Фред (Коваленко 90+1), Степаненко, Марлос (Дентиньо 78), Тайсон, Бернард (Петряк 89), Феррейра.
Главный тренер: Паулу Фонсека.
Предупреждения: Орлдец 66
Судья: Жорже Соуза Мануэл.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В параллельном матче тура «Порту» разгромил «Монако».
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