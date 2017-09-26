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«Манчестер Сити» не без труда одержал победу над «Шахтером»

вчера, 23:39
Манчестер СитиМанчестер Сити2 : 0ШахтерШахтерМатч завершен

В матче второго тура Лиги чемпионов (группа F) «Манчестер Сити» обыграл «Шахтер».

Манчестер, стадион «Этихад Стэдиум»

«Манчестер Сити» – «Шахтер» – 2:0 (0:0)
Голы: Де Брюйне 48, Стерлинг 90.

Нереализованный пенальти: Агуэро 72

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Д. Силва (Гюндоган 81), Сане, Де Брюйне, Жезус (Стерлинг 54), Агуэро (Б. Силва 85).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

«Шахтер»: Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Фред (Коваленко 90+1), Степаненко, Марлос (Дентиньо 78), Тайсон, Бернард (Петряк 89), Феррейра.
Главный тренер: Паулу Фонсека.

Предупреждения: Орлдец 66

Судья: Жорже Соуза Мануэл.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В параллельном матче тура «Порту» разгромил «Монако».

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Все комментарии
sihafazatron ответил 10 seconds to stars
сегодня в 00:01
10 seconds to stars:
Парень говорит о судейской ошибке, которая повлияла на ход матча. А то что Агуэро не забил пенальти, это его проблемы.
я начал с того,что судья и в ворота шахтера второй пеналь не дал, так что по ошибкам 1:1. это он мне начинает писать, что если бы да ка бы....
10 seconds to stars ответил sihafazatron
вчера в 23:58
sihafazatron:
"будь первый..." это из разряда если бы да кабы. также можно подумать,а что было бы если бы агуэро забил пеналь, или сане еще в первом тайме забил мяч....
Парень говорит о судейской ошибке, которая повлияла на ход матча. А то что Агуэро не забил пенальти, это его проблемы.
Klose_Miro ответил sihafazatron
вчера в 23:56
sihafazatron:
"будь первый..." это из разряда если бы да кабы. также можно подумать,а что было бы если бы агуэро забил пеналь, или сане еще в первом тайме забил мяч....
По факту Агуэро не забил пенальти - это проблемы Ман. Сити. А то что судья не дал 100000% пенальти на 79-й минуте при счете 1-0, это уже вопрос либо низкой квалификации, либо заангажированности.
sihafazatron ответил Klose_Miro
вчера в 23:55
Klose_Miro:
Конечно не заметил, будь первый - вполне возможно что второго и не было бы, Шахтер оголял тылы дабы спастись от поражения, отсюда и выходил дисбаланс в защитных построениях.
"будь первый..." это из разряда если бы да кабы. также можно подумать,а что было бы если бы агуэро забил пеналь, или сане еще в первом тайме забил мяч....
10 seconds to stars
вчера в 23:54
Кстате, Марлос получил украинское гражданство и по ходу сможет сыграть за нашу сборную в оставшихся матчах отбора.
Zen-Aku
вчера в 23:53
Это было предсказуемо)
Ty4ka98
вчера в 23:52
"Шахтер" показал отличную, достойную игру в матче против столь серьезного оппонента. Вполне хороший матч, который, не смотря на поражение, можно занести в актив украинскому клубу.

Фанатов "Сити" с победой и первым местом в турнирной таблице!
Klose_Miro ответил sihafazatron
вчера в 23:51
sihafazatron:
а ворота шахты второй пеналь ты наверно не заметил?
Конечно не заметил, будь первый - вполне возможно что второго и не было бы, Шахтер оголял тылы дабы спастись от поражения, отсюда и выходил дисбаланс в защитных построениях.
David Villa7
вчера в 23:51
На классе победа, ибо не показали игры горожане сегодня, хотя берегут силы на выходные. Нужно было конечно Агуэро забивать свой юбилейный гол, но видно решил забить с игры в ворота Челси. А так молодцы горняки, могут и Наполи нн пустить в плей оф.
Серёга за ЦСКА
вчера в 23:50
Очень сложный матч для МС получился, Шахтёр был хорош. Но увы, МС ещё лучще на данный момент.
sihafazatron ответил Klose_Miro
вчера в 23:50
Klose_Miro:
Жаль конечно, играл Шахтер вполне прилично. Марлос второй матч обрезает, Пятов второй матч тащит. Ну и судья слепой вдобавок, железнобетонный пенальти в ворота Сити не поставил в конце матча.
а ворота шахты второй пеналь ты наверно не заметил?
Klose_Miro
вчера в 23:48
Жаль конечно, играл Шахтер вполне прилично. Марлос второй матч обрезает, Пятов второй матч тащит.
Ну и судья слепой вдобавок, железнобетонный пенальти в ворота Сити не поставил в конце матча.
хозяин дизлайка ответил dimagas1
вчера в 23:47
dimagas1:
С Челси на выходных будет виден их уровень.
В борьбе за английский трофей, согласен. А вот в масштабах Европы непонятно, потому что что из себя Челси представляет неизвестно.
dimagas1 ответил хозяин дизлайка
вчера в 23:46
хозяин дизлайка:
А это Шахтёр, а не Реал или Бавария, да ещё на своём поле, а то слишком уж восторженные тона были после разгромов аутсайдеров.
С Челси на выходных будет виден их уровень.
хозяин дизлайка
вчера в 23:45
А это Шахтёр, а не Реал или Бавария, да ещё на своём поле, а то слишком уж восторженные тона были после разгромов аутсайдеров.
10 seconds to stars
вчера в 23:42
Шахтёр молодцы. Никакого разгрома и избиения не случилось.
Равный первый тайм, а во втором Сити взял своё на классе, а Пятов был хорош!
sihafazatron
вчера в 23:41
такое чувство,что мс держал в голове игру с челси, и играли в пол силы. но даже при этом во втором тайме могли штук 5 забить. с победой мс, и с первым местом в группе!
dimagas1
вчера в 23:41
Не такой уж этот Сити грозен и страшен.Против организованного клуба они так себе.
Igo0rek
вчера в 23:40
Тяжелая, но победа!
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