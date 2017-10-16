Бериссо считает, что «Спартак» сыграет вторым номером в матче с «Севильей»

Наставник «Севильи» Эдуардо Бериссо ожидает, что его команда сыграет роль первой скрипки в матче со «Спартаком»:

«„Спартак“ — это очень скоростная команда. Любят играть вертикальными атаками. Полузащита в лице Фернандо и Глушакова тоже представляет серьёзную силу. Нам надо аккуратно завтра играть, чтобы не получить удар от „Спартака“. Нужно не терять мяч в простых ситуациях и играть в точный пас.

Мы отталкиваемся от своей игры. Завтра будем стараться играть в свой футбол. Игра будет очень осторожная. Думаю, наши соперники будут играть вторым номером, чтобы поймать нас на контратаках. Игра от обороны — не наш козырь. Да, „Спартак“ не смог выиграть у „Марибора“, но при этом не проиграл „Ливерпулю“. Матч будет непростой и очень ответственный».

Встречу обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки.

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